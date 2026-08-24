«‎Каждый день, каждую ночь»: Песков словами Путина о ящике Пандоры обещал Киеву кару за Ozon

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал удары ВСУ по объектам коммерческой инфраструктуры, в том числе складам Ozon. Он напомнил о недавних словах российского лидера Владимира Путина и заявил, что такие действия не меняют ситуацию на поле боя, а Москва продолжит отвечать на атаки «каждый день и каждую ночь».

«Хочу опять вернуть вас к субботнему интервью Путина. Там было чётко сказано, что Украина пытается наносить удары по коммерческой торговой инфраструктуре», — заявил представитель Кремля.

Комментируя атаки на склады маркетплейсов, Песков подчеркнул, что они, по его мнению, лишь демонстрируют характер действий украинских властей. Он также напомнил о словах президента России о том, что Киев «открыл ящик Пандоры» и теперь сталкивается с ответными мерами.

«Ответы в Киеве ощущают каждый день, каждую ночь и будут ощущать дальше», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Отдельно Песков затронул вопрос поддержки бизнеса, пострадавшего от атак. Он сообщил, что правительство изучает различные варианты помощи компаниям совместно с представителями предпринимательского сообщества.

Ранее в компании Ozon сообщили об эвакуации персонала на складах в Адыгее и Ставрополье из-за угрозы атак БПЛА. Логистический центр маркетплейса подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара на территории склада началось возгорание.