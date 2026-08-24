«‎Помогут адаптироваться»: Хозяйка Wildberries высоко оценила меры поддержки селлеров

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяну Ким, чьи логистические хабы стали объектами ударов ВСУ в последнее время, высказалась о предложенных российскими властями мерах поддержки для пострадавших от атак селлеров. В частности, она положительно оценила налоговую отсрочку.

«Налоговая отсрочка позволит и дальше на должном уровне сохранять качественный сервис для наших потребителей, поддержит деловую активность для всех наших предпринимателей и их предприятий, а платформенной экономике позволит максимально оперативно адаптироваться к новым условиям», — написала Ким в телеграм-канале.

Как уже сообщалось, Минфин подготовил налоговые послабления для продавцов, потерявших товары из-за атак БПЛА на склады Wildberries, а также для самой Объединённой компании Wildberries & Russ (RWB). На помощь смогут рассчитывать юрлица и ИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Им предлагают на 12 месяцев отложить НДС, налог на прибыль, платежи по УСН и АУСН, страховые взносы и авансы за период с августа 2026-го по июль 2027 года. После отсрочки задолженность разрешат погашать равными частями ещё год.