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24 августа, 06:29

Минфин подготовил меры поддержки пострадавших от БПЛА продавцов Wildberries

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniia Primavera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniia Primavera

Минфин подготовил налоговые послабления для продавцов, потерявших товары из-за атак БПЛА на склады Wildberries, а также для самой Объединённой компании Wildberries & Russ (RWB). Проекты соответствующих постановлений направлены в правительство, сообщило ведомство.

На помощь смогут рассчитывать юрлица и ИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Им предлагают на 12 месяцев отложить НДС, налог на прибыль, платежи по УСН и АУСН, страховые взносы и авансы за период с августа 2026-го по июль 2027 года. После отсрочки задолженность разрешат погашать равными частями ещё год.

Для RWB платежи по налогам и взносам за июль 2026-го — июнь 2027-го хотят перенести до 28 июля 2027 года, а затем предоставить годовую рассрочку. До конца 2026-го также планируется приостановить налоговые проверки.

По оценке главы Минфина Антона Силуанова, такой механизм снизит нагрузку и позволит предпринимателям направить деньги на восстановление бизнеса и сохранение рабочих мест.

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Ранее Life.ru писал, что Минфин пообещал представить меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак украинских БПЛА по логистическим центрам. Тогда в ведомстве заявили, что конкретные решения будут объявлены в ближайшее время.

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