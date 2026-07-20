Минфин временно приостановил аукционы по размещению ОФЗ

Министерство финансов России временно приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Решение принято для содействия стабилизации ситуации на финансовом рынке, говорится в сообщении на сайте ведомства. В Минфине подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

«О возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что к началу июля 2026 года объём ФНБ достиг 13,104 трлн рублей (168,5 млрд долларов), что составляет 5,6% от прогнозируемого ВВП, а ликвидная часть выросла до 3,61 трлн рублей (46,4 млрд долларов) против 3,41 трлн месяцем ранее. Рост фонда отражает накопление резервов в условиях текущей экономической ситуации.