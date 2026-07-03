Объём ФНБ на 1 июля превысил 13,1 трлн рублей

Совокупный объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) к началу июля 2026 года достиг 13,104 триллиона рублей. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте Минфина России.

В долларовом выражении эта сумма равняется 168,5 миллиарда. По оценке министерства, размер фонда достиг отметки в 5,6% от прогнозируемого на 2026 год ВВП.

Часть этих средств является ликвидной. На 1 июля её объём достиг 3,61 триллиона рублей, что составляет 1,5% от ожидаемого ВВП или 46,4 миллиарда долларов. Для сравнения, по состоянию на 1 июня этот показатель был чуть меньше и равнялся 3,41 триллиона рублей.

Ранее в России предложили накапливать Фонд национального благосостояния в рублях, чтобы снизить влияние операций властей на валютный рынок. По словам бизнесмена Алексея Мордашова, в последние годы объём валютного рынка существенно сократился из-за санкционных ограничений и изменений в механизмах внешнеторговых расчётов.