Мордашов предложил накапливать ФНБ в рублях для снижения валютного рынка

Фонд национального благосостояния следует накапливать в рублях, чтобы снизить влияние операций Минфина и ЦБ на валютный рынок. Такое мнение на ПМЭФ высказал владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

По его словам, в последние годы объём валютного рынка существенно сократился из-за санкционных ограничений и изменений в механизмах внешнеторговых расчётов. Ранее значительная часть экспортной выручки поступала на внутренний валютный рынок, однако сейчас компании всё чаще используют различные зачётные схемы, а часть валютных средств остаётся за рубежом для оплаты импорта. На этом фоне, как отметил Мордашов, операции Минфина и Банка России оказывают более заметное влияние на динамику валютного курса.

«Может быть, чтобы избежать таких резких колебаний, нам посмотреть на возможность накопления ФНБ в рублях?» — спросил он.

Предприниматель отметил, что накопление средств Фонда национального благосостояния в рублях сохранит механизмы покупки иностранной валюты при её повышенном притоке на рынок. Кроме того, глава «Северстали» высказал мнение, что с учётом текущего уровня инфляции справедливый курс доллара сейчас мог бы находиться в диапазоне 89–90 рублей.

Ранее Министерство финансов России объявило о планах направить 208,2 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила в период с 5 июня по 6 июля 2026 года. Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне составит 220,2 млрд рублей.