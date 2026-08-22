Силуанов: Меры поддержки пострадавших от БПЛА селлеров назовут на неделе

Министр финансов России Антон Силуанов пообещал на следующей неделе рассказать о мерах поддержки селлеров, пострадавших от атак беспилотников. Об этом он заявил на съезде «Единой России».

«Ответим на следующей неделе», — сказал глава Минфина, отвечая на вопрос о мерах помощи предпринимателям.