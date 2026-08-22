Силуанов: Меры поддержки пострадавших от БПЛА селлеров назовут на неделе
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Министр финансов России Антон Силуанов пообещал на следующей неделе рассказать о мерах поддержки селлеров, пострадавших от атак беспилотников. Об этом он заявил на съезде «Единой России».
«Ответим на следующей неделе», — сказал глава Минфина, отвечая на вопрос о мерах помощи предпринимателям.
В августе атаки на складскую инфраструктуру продолжились. Life.ru сообщал о повреждении логистического комплекса Wildberries под Тверью, куда после отражения атаки беспилотников упали обломки. Ещё один крупный инцидент произошёл в Подмосковье: после массированной атаки загорелись склад Wildberries в Коледино и фармацевтический склад в Домодедово.
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