Коц: Атаковавшие Москву беспилотники были начинены шрапнелью

Украинские беспилотники, атаковавшие Москву и Подмосковье минувшей ночью, были снабжены металлическими поражающими элементами. Военкор Александр Коц опубликовал в своём Telegram-канале фотографию шарика, который извлекли из стеклопакета на Варшавском шоссе. Сам дрон до дома не долетел — врезался в дерево и взорвался.

Коц обратил внимание и на характер травм пострадавших в Подольском округе. У одного мужчины зафиксированы осколочные ранения. Военкор также предположил, что с подобным поражающим элементом могла быть связана гибель 83-летнего мужчины в Раменском, однако официально причина его смерти в таком виде не уточнялась.

Всего с вечера 15 августа до 06:30 следующего утра в сторону Московского региона направлялись 600 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Из них 201 аппарат уничтожили в Московском регионе.

В Подмосковье силы ПВО и РЭБ нейтрализовали 187 БПЛА. В Подольске пострадали три человека, а после падения обломков загорелись склад Wildberries в индустриальном парке «Коледино» и фармацевтический склад в Домодедово. Повреждения также зафиксировали в других округах области.

Подобные поражающие элементы в украинских беспилотниках обнаруживали и раньше. В июле после атаки на склад в Котовске Тамбовской области врачи извлекали из ран пострадавших металлические шарики. Губернатор Евгений Первышов тогда сообщил, что именно такая начинка нанесла людям основные травмы.