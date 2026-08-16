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16 августа, 07:00

В Подольске 110 домов остались без света после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

В Подольске экстренные службы устраняют последствия ночного налёта беспилотников. В населённом пункте Коледино пожарные расчёты продолжают борьбу с огнём на территории логистического центра Wildberries. На месте задействовано 14 автоцистерн и 56 специалистов.

Руководство предприятия вовремя провело эвакуацию ночной смены, поэтому никто не пострадал. Очаг возгорания на другом объекте, складе «Мистраль», уже ликвидирован; там также обошлось без жертв.

Из-за обломков дронов пострадали воздушные линии электропередачи. В результате без ресурса остались Матвеевское, Лопаткино, Александровка, а также ряд садовых товариществ и поселок Лесные Поляны.

Всего подача электричества прервана в 110 частных домах.

«Сейчас в Подольске продолжается ликвидация последствий атаки беспилотников», — уточнил глава городского округа Григорий Артамонов.

На участках уже работают аварийные бригады. Специалисты приступили к восстановлению поврежденных коммуникаций и возвращению электроэнергии потребителям.

В Домодедово горит склад с медицинскими препаратами после атаки БПЛА
В Домодедово горит склад с медицинскими препаратами после атаки БПЛА

Минувшей ночью Московская область пережила одну из наиболее масштабных атак беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 187 вражеских объектов. Есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры. Один человек погиб.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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