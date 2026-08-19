Путин: Государство поможет восстановить пострадавшие от ВСУ логистические хабы

Повреждённые в результате атак Украины складские и логистические объекты необходимо восстанавливать, причём в этой работе должно участвовать и государство. На необходимость поддержки пострадавшей инфраструктуры указал президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что речь идёт о мощностях, от которых напрямую зависят поставки товаров и устойчивость логистических цепочек. По его словам, бизнес не должен оставаться один на один с последствиями разрушений.

Тема господдержки стала особенно актуальной после серии атак на крупные складские комплексы. В конце июля вице-премьер Александр Новак уже поручал проработать меры помощи бизнесу, пострадавшему от ударов по логистическим центрам. Тогда речь шла в том числе об объектах Wildberries в Пензенской области и Удмуртии.

В августе атаки на складскую инфраструктуру продолжились. Life.ru сообщал о повреждении логистического комплекса Wildberries под Тверью, куда после отражения атаки БПЛА упали обломки. Ещё один крупный эпизод произошёл в Подмосковье, где после массированной атаки загорелись склад Wildberries в Коледино и фармацевтический склад в Домодедово.