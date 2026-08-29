В Ростовской области БПЛА ВСУ атаковали логистический объект Ozon

Ozon приостановил работу двух логистических объектов в Ростовской области после ночной атаки беспилотников. Один из складов оказался непосредственно под ударом, второй закрыли из-за угрозы в районе его расположения. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

На повреждённом складе возникло небольшое возгорание. Его оперативно ликвидировали. Перед атакой сотрудников успели эвакуировать, поэтому, по предварительной информации компании, обошлось без пострадавших. Сейчас объект проверяют экстренные службы. До завершения обследования Ozon не принимает туда новые поставки продавцов. Уже направляющиеся грузы перенаправляют на другие логистические площадки.

Работу второго центра также поставили на паузу. Оттуда заранее вывезли сотрудников. Компания утверждает, что сам объект не повреждён, однако возвращать его к работе пока не планирует из соображений безопасности.

Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в городе воздушная атака привела к повреждению двух многоквартирных домов. В пунктах временного размещения для жителей повреждённых домов в Пролетарском районе подготовили места для сна, питание и горячие напитки. В администрации Пролетарского района также открыли горячую линию.