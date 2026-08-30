Число пострадавших при ракетном обстреле Белгорода выросло до 16 человек. Ещё трое жителей города после атаки обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

«Ещё три человека обратились в лечебные учреждения», — сообщил Шуваев.

Двое подростков самостоятельно приехали в детскую областную клиническую больницу. Врачи диагностировали у них акубаротравмы и оказали необходимую помощь. Дальнейшее лечение подростки продолжат амбулаторно. Ещё одна женщина обратилась в городскую больницу № 2 Белгорода. После осмотра медики также направили её на амбулаторное лечение.

Таким образом, по последним данным, при ракетном обстреле Белгорода вечером 30 августа погибли два человека и ещё 16 получили ранения.