СК возбудил дело о теракте после атак ВСУ на гражданские объекты Белгорода

Удары вооруженых формирований Украины по гражданским объектам Белгорода получили уголовно-правовую оценку: Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Следователи уже работают на местах атак и устанавливают обстоятельства произошедшего.

О возбуждении дела сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По её словам, специалисты собирают доказательства и устанавливают типы и модели вооружения, применённого при ударах, а также лиц, причастных к атаке.

«Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками украинских вооружённых формирований на гражданские объекты в Белгороде», – заявила Петренко.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что удары пришлись по коммерческому объекту, административному зданию и складам. На месте продолжается сбор материалов для расследования. Следствие устанавливает все обстоятельства атаки и круг причастных к ней.

Ранее Life.ru писал, что атака ВСУ на Белгород привела к гибели двух человек – мужчины и 16-летнего подростка. Ещё 12 жителей получили ранения, причём среди пострадавших оказалось семеро подростков. Один человек находится в тяжёлом состоянии.