Два человека погибли, ещё двое пострадали при налёте БПЛА на Белгородчину

Два человека погибли и ещё двое получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на территории Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Наибольшие последствия зафиксированы в Борисовском округе. В районе села Октябрьская Готня FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина и женщина, находившиеся в машине, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.

Ещё один удар беспилотника произошёл в районе села Солоти Валуйского округа. Аппарат атаковал объект транспортной инфраструктуры, в результате чего пострадали двое мужчин.

Раненых доставили в Старооскольскую окружную больницу с акубаротравмами. После оказания необходимой помощи они продолжат лечение амбулаторно.