Два человека погибли, ещё двое пострадали при налёте БПЛА на Белгородчину
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Два человека погибли и ещё двое получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на территории Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Наибольшие последствия зафиксированы в Борисовском округе. В районе села Октябрьская Готня FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина и женщина, находившиеся в машине, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Ещё один удар беспилотника произошёл в районе села Солоти Валуйского округа. Аппарат атаковал объект транспортной инфраструктуры, в результате чего пострадали двое мужчин.
Раненых доставили в Старооскольскую окружную больницу с акубаротравмами. После оказания необходимой помощи они продолжат лечение амбулаторно.
Ранее сообщалось, что два ребёнка и двое взрослых пострадали при атаке около 30 БПЛА на Ростов. Кроме того, после падения обломков в городе получили повреждения многоквартирные дома, административные здания, частные домовладения и автомобили.
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