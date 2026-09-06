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Опубликовано 6 сентября, 16:46

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Энергодаре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи, следовавший на вызов в Энергодаре, люди не пострадали. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Удар произошёл около 21:20 на бульваре Каштановом. После детонации машина получила серьёзные механические повреждения, однако экипажу удалось избежать возгорания.

«Благодаря оперативным действиям экипажа и везению, пострадавших нет. Возгорание удалось предотвратить», — сообщил Пухов.

Мэр назвал атаку на автомобиль медиков военным преступлением. Кроме того, по его данным, ещё один украинский беспилотник повредил крышу многоквартирного дома на проспекте Строителей.

ВСУ повторно ударили по рынку в Энергодаре, всего пострадали шесть человек
ВСУ повторно ударили по рынку в Энергодаре, всего пострадали шесть человек

В августе при ударе беспилотника по району автобусной остановки в Энергодаре один человек погиб, ещё 16 получили ранения. Трое пострадавших находились в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

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Юрий Лысенко
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