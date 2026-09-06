Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Энергодаре
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Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи, следовавший на вызов в Энергодаре, люди не пострадали. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
Удар произошёл около 21:20 на бульваре Каштановом. После детонации машина получила серьёзные механические повреждения, однако экипажу удалось избежать возгорания.
«Благодаря оперативным действиям экипажа и везению, пострадавших нет. Возгорание удалось предотвратить», — сообщил Пухов.
Мэр назвал атаку на автомобиль медиков военным преступлением. Кроме того, по его данным, ещё один украинский беспилотник повредил крышу многоквартирного дома на проспекте Строителей.
В августе при ударе беспилотника по району автобусной остановки в Энергодаре один человек погиб, ещё 16 получили ранения. Трое пострадавших находились в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.
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