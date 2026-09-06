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Опубликовано 6 сентября, 12:59

ВСУ повторно ударили по рынку в Энергодаре, всего пострадали шесть человек

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

ВСУ повторно атаковали рынок на улице Казацкой в Энергодаре Запорожской области. По уточнённым данным, в результате первого удара пострадали шесть человек, сообщил глава города Максим Пухов.

Один из раненых — мужчина 1979 года рождения — находится в крайне тяжёлом состоянии. Его прооперировали, врачи борются за его жизнь.

Ещё пять пострадавших — женщины. У них осколочные ранения средней степени тяжести, угрозы жизни, по словам Пухова, нет. Все они проходят обследование и получают медицинскую помощь.

После первого удара по рынку украинская сторона нанесла повторную атаку по тому же месту. Масштаб новых повреждений уточняется.

Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе Головчино
Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе Головчино

Ранее Life.ru сообщал о первом ударе FPV-дрона по рынку в Энергодаре. Тогда предварительно сообщалось о лёгких ранениях у пострадавших. Позже число раненых уточнили до шести, а состояние одного мужчины оценили как крайне тяжёлое.

Больше новостей о ситуации в Запорожской области — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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