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Опубликовано 6 сентября, 04:09

Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе Головчино

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один человек погиб, ещё одна женщина получила тяжёлые ранения в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Инцидент произошёл ночью в селе Головчино Грайворонского округа, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным властей, дрон ударил по автомобилю, находившемуся в населённом пункте. Мужчина, находившийся в машине, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Женщина получила проникающее ранение живота, открытые переломы рук и множественные осколочные ранения. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Сам автомобиль после атаки был уничтожен огнём.

В оперативном штабе выразили соболезнования семье погибшего. Обстоятельства произошедшего и последствия атаки уточняются.

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Юния Ларсон
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