В четырёх областях России объявили режим ракетной опасности

Власти сразу четырёх российских регионов сообщили об объявлении ракетной опасности. Предупреждения поступили жителям Брянской, Тульской, Калужской и Орловской областей. О введении режима сообщили главы регионов.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать официальные рекомендации.

«Ракетная опасность в Тульской области. Уважаемые жители! Сохраняйте спокойствие и следуйте официальным рекомендациям», – написал Миляев в канале на платформе «Макс».

О соответствующем сигнале также сообщили губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава Орловской области Андрей Клычков и врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Ранее Life.ru писал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за временное прекращение ударов на период переговоров. Американский представитель отметил, что благодаря этому решению делегация смогла безопасно прибыть в Москву для встречи с российской стороной. Переговоры прошли при участии представителей России и США и были посвящены международной повестке.