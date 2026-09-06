Новости СВО 6 сентября: Армия России взяла Куртовку и зажимает ВСУ в клещи под Ореховом и Добропольем, посланники Трампа прибыли в Москву
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В Харьковской области ВС РФ зачищают «Волчанский котёл», российские штурмовики закрепились на окраинах Доброполья, МАГАТЭ объявило перемирие на Запорожской АЭС — дайджест на 6 сентября 2026 года.
Российские штурмовики уничтожают позиции ВСУ на окраинах Орехова. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Сумская область 6 сентября: Штурм Хотени и Толстодубово
Существенных изменений на Сумском направлении за сутки не произошло. Группировка «Север» в Шосткинском районе продавливает оборону противника в лесопосадка вокруг Уланово и Толстодубово.
— Артиллерия, авиация и операторы дронов нанесли удары по позиция ВСУ в окрестностях населённых пунктов Шостка, Радьковка, Хотень, Кияница, Кровное, Стецковка, Толстодубово и Ямное, — делятся авторы канала «Северный ветер».
В Сумском районе штурмовики ВС РФ продвигаются недалеко от Кияницы и Хотени.
ДНР 6 сентября: ВС РФ взяли под контроль Куртовку
В Краматорском районе бойцы группировки «Юг» освободили Куртовку. Село находится севернее Алексеево-Дружковки и в нескольких километрах от Дружковки.
— Вероятно, Алексеево-Дружковку будут отсекать от Дружковки ударом в сторону трассы Н20. В случае успеха, гарнизон Алексеево-Дружковки и соседнего Осыкова останется без снабжения. Его ликвидация и освобождение этих населённых пунктов открывает прямой путь на Дружковку, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.
С освобождением Куртовки раскрывается замысел командования ВС РФ. Алексеево-Дружковку не будут штурмовать, а обойдут по флангу, сделав тем самым её оборону бессмысленной, отмечают авторы «Военной хроники».
На Добропольском направлении Армия России ведут активное наступление к Доброполью. Бойцы штурмуют окраины города, освободив ранее Анновку. Также идёт наступление на рубеже Золотого Колодезя и Кучерова Яра, где подразделения обходят сёла с двух сторон.
— Сейчас главная задача, которая стоит перед расчетам БпЛА ВС РФ это нахождение и уничтожение пунктов воздушной разведки противника для облегчения передвижений наших войск, — заключили авторы канала «Архангел спецназа».
Харьковская область 6 сентября: ВС РФ зачищают котёл в Волчанском районе
Подразделения группировки «Север» зачищают «Волчанский котёл». К примеру, был уничтожена позиция расчёта украинского дрона «Баба Яга».
— Противник сосредотачивает силы для организации контратаки в районе Казачьей Лопани. По войскам ВСУ бьёт артиллерия и авиация группировки, — сообщает «Северный ветер».
Запорожская область 6 сентября: «Днепр» и «Восток» берут в клещи Орехов
Реактивщики группировки войск «Восток» залпом реактивных снарядов разнесли опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Группировка «Днепр» наступает на Орехов с запада и юга, также бойцы ВС РФ прорвались на юго-восточные окраины города и Преображенки. Там накапливаются штурмовые группы и выдавить их с позиций ВСУ не могут.
— Контроль над Малой Токмачкой также за нашей армией, как и за Новоданиловкой. Через эти населённые пункты ВС РФ заходят в Орехов, — рассказал военкор Павел Кукушкин.
Параллельно с востока к городу движется группировка «Восток». На этот участок противник бросает огромные силы, чтобы сдержать наступление. Ожесточённые бои на этом участке сейчас идут в районе Любицкого.
— Если мы прорываем фланг с востока от Орехова, то наши бойцы выходят на высоты к северо-востоку от города. И таким образом полуохват населённого пункта завершается, а дальше уже дело техники взять его, — подытожил Кукушкин.
Карта СВО на 6 сентября 2026 года
Делегация Трампа прибыла в Москву
Владимир Путин провёл встречу со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, прибывшими в Москву 5 сентября. Президент России подчеркнул, что им предстоит разбираться в непростой ситуации, но подобные контакты всегда идут на пользу.
— Украинская сторона снизила количество атак. Также были заявления с их стороны о более широком перемирии (на время визита американской делегации, — прим. ред.), но об этом договорённостей не было, — заявил Путин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о временной остановке огня по Киеву. Удары по городу прекратятся на три дня.
— Президент России, Верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве, — рассказал Песков.
Ещё одно локальное перемирие вступило в силу в районе Запорожской атомной станции. Оно позволит провести ремонт линий электропередачи и восстановить энергоснабжение АЭС, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
— В настоящее время на АЭС заканчиваются запасы топлива, и в через нескольких дней станция может отключиться, если не будет восстановлено электроснабжение за пределами площадки или если не удастся доставить дополнительные запасы горючего на площадку, — говорится в заявлении Гросси.