Месть за убитых россиян, разборки с ГУР или подлость Зеленского? Чей дрон разнёс кабинет главы СБУ Поклада Оглавление Ответ за теракты: БПЛА из России Привет от ГУР: внутриукраинская разборка Провокация Зеленского: новые удары по России Чем известен Александр Поклад Кабинет и.о главы СБУ Александра Поклада в центре Киева навестил боевой дрон. Главарь спецслужбы нажил много врагов. Поклад — лидер ОПГ, садист и бывший зэк, который стоит за многими терактами в России. А недавно у него вспыхнул конфликт с ГУР. Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Неизвестный БПЛА нанёс удар по зданию СБУ на Владимирской улице в Киеве. Согласно заявлению Владимира Зеленского, целью мог быть исполняющий обязанности председателя СБУ Александр Поклад.

— К сожалению, попадание русского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в ​​Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании, — заявил Зеленский.

Ответ за теракты: БПЛА из России

Прилёт БПЛА в окно Александра Поклада мог быть ударом возмездия за диверсии и теракты в России. ФСБ его называла куратором некоторых терактов. Например, подрыва машины в Севастополе. В результате взрыва погиб начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский.

Военкоры считают, что за ударом по кабинету главы СБУ могут стоять и украинские спецслужбы.

— Думаю, что дрон наводили «свои» (причем, до конца неясно из СБУ или ГУРа). Хотя дрон вполне мог быть и российского происхождения, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Привет от ГУР: внутриукраинская разборка

Несмотря на то, что Владимир Зеленский прямо говорит, что БПЛА был российский, не исключено, что убить Александра Поклада пытались спецы Главного управления разведки Украины. Как раз несколько дней назад в Киеве произошла перестрелка служащих в СБУ и ГУР.

— Я ни на грамм не сомневаюсь, чей это был дрон, исходя из того, что было раньше и из того, что происходит сейчас, — отметил украинский журналист Анатолий Шарий.

Авторы канала «Архангел спецназа» обращают внимание на мощность взрыва. По их мнению, он был слишком слабый.

— Пока что все это видится как внутриструктурная борьба, которая разгорается всё сильнее. Если это были гуровцы, то от СБУ явно последует ответ в виде зеркального удара по руководству ГУР, — говорится в публикации.

Рустем Умеров и Александр Поклад. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Провокация Зеленского: новые удары по России

Владимир Зеленский уверен, что покушение на Поклада – работа России, поэтому он уже начал прорабатывать ответ.

— Дал задачу Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ, — заявил Зеленский.

Теперь Украина в ответ за случившееся в Киеве может ударить по гражданской инфраструктуре.

— Для Зеленского же все происходящее — это повод для эскалации конфликта с Россией. Возможны удары и по Москве, и по другим крупным городам. Плюс угрозы аэропортам забывать нельзя, — пишет «Архангел спецназа».

Чем известен Александр Поклад

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад родился 6 июля 1974 в Кременчуге, Полтавская область. В 1996 году завершил обучение в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

В 2024-м получил звание генерал-майора. В это время он служил на должности заместителя председателя СБУ. Поклад курировал контрразведку. Указом Владимира Зеленского 1 октября 2025 года получил звание героя Украины.

Его работа в СБУ проходила со скандалами. По одной из версий, он тесно связан с криминальным миром и даже находился в разработке у украинских силовиков. Также ему приписывают дружбу с экс-главой Офиса президента Андреем Ермаком, который лишился своей должности из-за коррупционного скандала. Примечательно, что нынешний глава СБУ пытался давить на сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В мае 2025 года депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Поклада в создании «эскадронов смерти». Тайные группы СБУ убивали оппонентов Киева внутри Украины и за её пределами.

Авторы Даниил Черных