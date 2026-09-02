Компромат на Буданова, жулики и предатели России: жабогадюкинг СБУ и ГУР в Киеве Оглавление Кровавый вторник: что устроили СБУ и ГУР в Киеве Версия № 1 — разборка за контроль над колл-центрами Версия № 2 — компромат на Буданова** Кто такие РДК* Украина взбудоражена ночной перестрелкой в Киеве между сотрудниками ГУР и СБУ. По одной информации, спецслужбы выясняли отношения из-за лидеров РДК*, а по другой - делили колл-центры мошенников. Что об этом известно? СБУ и ГУР Украины начали охоту друг на друга. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий.

Кровавый вторник: что устроили СБУ и ГУР в Киеве

Резонансная новость с Украины во вторник — сразу две перестрелки между подразделениями спецслужб Незалежной. И это не «дружественный» огонь на передовой, а разборки в столице Незалежной между двумя конкурирующими силовыми структурами.

По данным одних украинских источников, ГУР и СБУ могли не поделить контроль над мошенническими колл-центрами, по другим — СБУ собирала компромат на бывшего начальника ГУР и нынешнего главу Офиса президента Украины Кирилла Буданова**.

Первая перестрелка случилась в ночь на вторник на улице Шумского. По данным украинских СМИ, в доме №10 якобы находилась локация СБУ, где проводились некие «оперативные мероприятия». Туда и нагрянул отряд ГУР.

Утром на помощь товарищам приехала ещё одна группа разведчиков. В результате столкновений один сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины погиб, ещё двое получили ранения. Остальных гуровцев задержали сотрудники СБУ.

В эпицентре конфликта оказался беглый россиянин, заместитель командира РДК* по боевой работе Степан Каплунов** — участник корпуса, входящего в состав ГУР. Он был похищен неизвестными несколько дней назад, и якобы именно его привезли на улицу Шумского сотрудники СБУ и его же на месте решили освободить подельники.

СБУ и ГУР — давние конкуренты. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Версия № 1 — разборка за контроль над колл-центрами

В понедельник президент Зеленский анонсировал и внёс в Верховную Раду два законопроекта, направленных на ужесточение ответственности за организацию мошеннических колл-центров.

Первый законопроект предлагает ужесточить уголовную ответственность не только для рядовых сотрудников, но и для организаторов, владельцев и тех, кто получает прибыль от их деятельности. Второй — касается мошеннических схем с банковскими инструментами.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», ГУР и СБУ — прямые конкуренты в крышевании телефонных мошенников, их конфликт стал результатом передела сфер влияния в этом криминальном бизнесе. Заложником и причиной последней разборки и стал Степан Каплунов**.

Версия № 2 — компромат на Буданова**

Некоторые украинские источники связывают происшествие с попыткой СБУ собирать компромат на нынешнего главу Офиса президента Украины Кирилла Буданова**.

По данным местных аналитиков, Буданов**, будучи главой ГУР, сумел набрать большой политический вес и популярность в военной среде, и теперь представляет реальную угрозу Зеленскому на гипотетических президентских выборах.

Судя по заявлениям Буданова**, он не настолько фанатично относится к боевым действиям, как глава государства, и даже предлагал договариваться ради окончания войны.

Как считают украинские эксперты, Зеленский намеренно назначил его руководить своим офисом, чтобы ослабить влияние спецслужбиста в ГУР, однако пока это не привело к нужному результату. В итоге, окружение президента якобы решило собрать на него компромат, и руководство РДК* для этого подходит лучше всего — дескать, они для Буданова** выполняли всю самую грязную работу.

Выполнение этой задачи возложили на СБУ, которое сейчас возглавляет Александр Поклад — ключевая и доверенная фигура президента Владимира Зеленского в силовом блоке. Его назначение летом этого года экспертами однозначно рассматривается как шаг по усилению президентского контроля над спецслужбой.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Похоже, до главаря российских перебежчиков Дениса Капустина** эсбэушникам добраться не удалось, поэтому под руку им попал Каплунов**.

Кто такие РДК*

«Русский добровольческий корпус»* (РДК*) изначально набирался из россиян, сбежавших из России. Часто эти беглецы имели криминальный след и прятались от российского правосудия, но многие пошли в сколоченную по указке Буданова** банду из ненависти к родине. Среди них было много футбольных ультрас и скинхедов, которые стали костяком подразделения под руководством такого же отморозка Капустина**.

Украинские блогеры пишут, что распиаренный отряд на самом деле уже давно большей частью состоит из граждан Незалежной. Дескать, за несколько лет боёв беглые россияне в основном уже были истреблены и в отсутствие восполнения освобождающиеся места теперь стали занимать украинские военнослужащие ГУР.

Впервые они громко заявили о себе в начале 2024 года, когда устраивали рейды в приграничные с Украиной Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Стали исполнителями неудавшегося покушения на российского «православного бизнесмена» — миллиардера Константина Малофеева, а также терактов в Санкт-Петербурге.

На Украине РДК* обвиняли в присвоении спонсорских денег, пытках, вымогательствах и изнасилованиях, продаже патронов и оружия, а также наркотиков. Похоже, дел за плечами главарей подразделения так много, что в декабре прошлого года ГУР инсценировало смерть Капустина** под Запорожьем.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. ** Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Евгений Кузнецов