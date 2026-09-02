61 дом, «Гелик» для жены и пост президента Украины: как Усик ищет себя после побега из ВСУ Оглавление Как Усик нашёл повод сбежать из ВСУ От уклониста до президента Как Усик ненавидит Россию Дома, квартиры, коллекция «немцев»: как живёт Усик Пару лет назад украинский боксёр Александр Усик сбежал из рядов ВСУ «ради спортивной карьеры, которая больше поможет Украине», а теперь прощается со спортом, чтобы пойти в политику. Что у него в голове? Боксёр Усик кинул ВСУ ради денег и теперь лезет во власть. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как Усик нашёл повод сбежать из ВСУ

Украинский боксёр Александр Усик начал подготовку к прощальному бою с Деонтеем Уайлдером, который состоится в марте 2027 года. Боец заканчивает свою спортивную карьеру, якобы ради которой он сбежал от службы ВСУ.

Напомним, в феврале 2022 года обладатель боксёрских поясов WBA, IBF и WBO взял в руки оружие, очутившись в рядах теробороны Киева. Мир облетели фотографии новоиспечённого бойца с автоматом с комментариями а-ля «мировая звезда бокса защищает родину».

Этот ход должен был прибавить как политических очков самому Усику так и сработать на авторитет ВСУ — добавить желающих стать под ружьё против «российской агрессии». Однако вышло иначе.

Уже вскоре чемпион благополучно покинул страну. В видеообращении под слезливые звуки пианино спортсмен убеждал фанатов, что его подготовка к матчу-реваншу с Энтони Джошуа — это более весомый вклад в помощь Украине, чем «беготня с автоматом по Киеву».

Реакция украинцев на такое откровение оказалась вполне предсказуемой. Под роликом набралось огромное количество комментариев с эмодзи клоуна, а самого Усика быстро окрестили трусом и подлецом. Теперь же боксёр объявил о завершении и спортивной карьеры — спортсмен, разумеется, собирается пойти на самый верх украинской власти.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa

От уклониста до президента

Ещё в 2024 году Усик демонстрировал желание занять пост министра молодёжи и спорта Украины. Забавно, эту должность он считал не политической, а «управленческой позицией». Позже в марте 2025 года спортсмен утверждал, что не видит себя политиком, но не исключал, что может стать главой Федерации бокса Украины.

В марте 2026 года в Усике неожиданно проснулись уже президентские амбиции. В одном из интервью боксёр заявил, что после завершения спортивной карьеры рассматривает для себя должности не ниже президента Незалежной.

Основания для такого заявления у него были — тогда же был опубликован рейтинг Ipsos, согласно которому в тот момент Усику доверяли 56% украинцев. На гипотетических выборах за него были готовы проголосовать 5,9% респондентов, что обеспечило бы ему 5-е место среди кандидатов.

Какая реакция на это решение последовала в окружении Зеленского достоверно неизвестно, однако уже в июле боксёр опроверг собственные слова, отметив, что если бы у него была такая мысль, то за него активно голосовали. «Но я не буду баллотироваться», — заявил Усик.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa

Как Усик ненавидит Россию

39-летний Усик уже давно имеет славу человека без принципов. В 2014 году после «русской весны» и вхождения Крыма в состав России спортсмен утверждал, что не разделяет украинский и русский народы, называя их «едиными славянами», что он продолжает общаться со своими российскими друзьями, а на вопрос, «чей Крым?», отвечал просто: «Крым — это Крым».

Однако всё изменилось после его посещений Офиса президента Украины в 2022 году. После организованных для него очень тёплых приёмов Усик заговорил, что Россия для него враг.

— Россия на протяжении многих лет хочет уничтожить украинский язык, украинскую историю, украинский народ. Самое главное, что Россия произошла от Украины... Сейчас мы видим, что дети иногда бывают непослушными, — заявил боксёр. — Я жил много лет в пропаганде... Когда меня спрашивали, почему я говорю по-русски, а не по-украински, я думал: «Какая разница?»... Сегодня я понимаю, что язык — это твоя идентичность, это твоё оружие.

В августе этого года Усик присоединился к общезападной травле российских спортсменов.

— Сегодня вы нападаете и бомбите, а завтра едете на Олимпийские игры, — негодовал спортсмен, находясь с визитом в США.

Дома, квартиры, коллекция «немцев»: как живёт Усик

Стоит отметить, что при нынешней власти Александр Усик катается как сыр в масле. По данным украинского национального антикоррупционного портала, по состоянию на 2026 год в собственности семьи Усиков числится 61 объект недвижимости.

Среди них большой семейный дом в посёлке Ворзель под Киевом и квартира в Симферополе. Последнюю, похоже, власти Крыма национализировали в декабре 2025 года.

14 автомобилей, причём на самом Усике числятся машины попроще — Kia Sorento, Skoda Octavia A5 и Mercedes-Benz GL. На жену же записаны BMW X5, BMW X6, BMW X7, Porsche 911 Turbo S и «заряженный гелик» — Mercedes-Benz AMG G63, купленный в конце прошлого года.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa

Усик владеет тренировочной базой в Испании в городе Гандия. Инвестирует в жилые проекты премиум-класса с оздоровительными услугами и фирменными тренировочными залами Usyk Gyms на Бали и в Таиланде. Его девелоперские проекты также упоминаются в контексте Турции. Кроме этого, есть сведения, что у боксёра якобы имеется жильё и в Великобритании.

Жена Усика Екатерина занимается бизнесом в сфере недвижимости в родной Незалежной — здесь, по данным украинских СМИ, едва ли не оптом скупает жильё и коммерческие площади по всей Украине, после чего эта недвижимость либо сдаётся в аренду, либо перепродаётся с наценкой.

Авторы Евгений Кузнецов