Дрон ВСУ ударил по рынку в Энергодаре, есть раненые

FPV-дрон ВСУ атаковал рынок на улице Казацкой в Энергодаре Запорожской области. В результате удара есть раненые, сообщил глава города Максим Пухов. По предварительным данным, пострадавшие получили лёгкие травмы.

«В результате удара FPV-дрона по рынку есть раненые. Предварительно, все лёгкие. Все доставлены в больницу, помощь оказывается», — сообщил Пухов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Энергодаре российские военные сбили беспилотник, который, по данным городских властей, пытался атаковать детскую школу искусств. Дрон не сдетонировал, а находившееся на нём взрывное устройство удалось обезвредить. Пострадавших в результате того инцидента не было.