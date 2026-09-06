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Регион
Опубликовано 6 сентября, 11:50

Дрон ВСУ ударил по рынку в Энергодаре, есть раненые

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

FPV-дрон ВСУ атаковал рынок на улице Казацкой в Энергодаре Запорожской области. В результате удара есть раненые, сообщил глава города Максим Пухов. По предварительным данным, пострадавшие получили лёгкие травмы.

«В результате удара FPV-дрона по рынку есть раненые. Предварительно, все лёгкие. Все доставлены в больницу, помощь оказывается», — сообщил Пухов.

Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе Головчино
Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе Головчино

Ранее Life.ru рассказывал, что в Энергодаре российские военные сбили беспилотник, который, по данным городских властей, пытался атаковать детскую школу искусств. Дрон не сдетонировал, а находившееся на нём взрывное устройство удалось обезвредить. Пострадавших в результате того инцидента не было.

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Александра Мышляева
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