В Энергодаре сбили дрон ВСУ, который атаковал детскую школу искусств
Взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено специалистами ВС РФ. Обложка © MAX / Пухов LIVE
Российские военные сбили в Энергодаре беспилотник, который, по данным городских властей, пытался атаковать детскую школу искусств. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
По его словам, дрон был сбит бойцами и не сдетонировал. Специалисты Вооружённых сил Российской Федерации оперативно обезвредили установленное на нём взрывное устройство.
Пухов также обратил внимание на большое количество поражающих элементов в боевой части аппарата.
Напомним, Вооружённые силы Украины нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Энергодара. В результате атаки повреждения получили четыре детских сада и одна школа. Пострадавших среди людей нет. Из-за последствий атаки учебный процесс в Энергодаре, а также Васильевском и Каменско-Днепровском округах будет переведён в дистанционный формат.
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