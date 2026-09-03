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Опубликовано 2 сентября, 21:04

В Энергодаре сбили дрон ВСУ, который атаковал детскую школу искусств

Взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено специалистами ВС РФ. Обложка © MAX / Пухов LIVE

Взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено специалистами ВС РФ. Обложка © MAX / Пухов LIVE

Российские военные сбили в Энергодаре беспилотник, который, по данным городских властей, пытался атаковать детскую школу искусств. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, дрон был сбит бойцами и не сдетонировал. Специалисты Вооружённых сил Российской Федерации оперативно обезвредили установленное на нём взрывное устройство.

Пухов также обратил внимание на большое количество поражающих элементов в боевой части аппарата.

В результате атаки ВСУ в Запорожской области повреждена линия электропередачи
В результате атаки ВСУ в Запорожской области повреждена линия электропередачи

Напомним, Вооружённые силы Украины нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Энергодара. В результате атаки повреждения получили четыре детских сада и одна школа. Пострадавших среди людей нет. Из-за последствий атаки учебный процесс в Энергодаре, а также Васильевском и Каменско-Днепровском округах будет переведён в дистанционный формат.

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Виталий Приходько
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