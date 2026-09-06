Два дома получили повреждения в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

Два многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону. Один ребёнок пострадал и был госпитализирован, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, удар произошёл утром в Советском районе города. В одном из домов повреждены верхние этажи, в другом – крыша и остекление. Жителей эвакуировали, на местах работают экстренные службы.

«Пострадал ребёнок. В настоящий момент мальчик госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – сообщил Слюсарь.

Кроме того, повреждения зафиксировали в Ленинском районе Ростова. Там в жилом доме пострадала квартира и выбило окна, однако, по предварительным данным, обошлось без раненых. Специалисты продолжают оценивать последствия атаки и устранять повреждения в жилых зданиях.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области мирный житель погиб после атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Дрон ударил по машине в селе Головчино Грайворонского округа, мужчина скончался на месте от полученных травм. Ещё одна женщина получила тяжёлые ранения – её доставили в больницу в тяжёлом состоянии.