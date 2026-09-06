Два ребёнка и двое взрослых пострадали при атаке около 30 БПЛА на Ростов

Число пострадавших после атаки около трёх десятков беспилотников на Ростов-на-Дону увеличилось до четырёх человек, сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, среди пострадавших есть двое детей.

«В результате атаки пострадали четыре человека, включая двоих детей. Им оказывается вся необходимая помощь. Желаю пострадавшим ростовчанам скорейшего выздоровления», — написал Скрябин в «Максе».

Ранее сообщалось, что после падения обломков беспилотников в городе получили повреждения многоквартирные дома, административные здания, частные домовладения и автомобили. Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС на улицах, где был зафиксирован ущерб. Специалисты проводят оценку повреждений и принимают заявления от жителей на получение помощи.