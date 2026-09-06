В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА на дома

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации на улицах, где после атаки беспилотников получили повреждения жилые дома и другие объекты, сообщил глава города Александр Скрябин.

Решение приняли на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Повреждения зафиксировали в Кировском, Ленинском и Советском районах города.

По словам мэра, в результате падения обломков пострадали многоквартирные дома, административные здания, частные домовладения и автомобили.

«Проведено внеочередное заседание КЧС. Заслушан доклад начальника Управления по делам ГО и ЧС города А.А. Азарянского по ликвидации последствий воздушной атаки в Кировском, Ленинском и Советском районах города», — сообщил Скрябин.

В городе организовали работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба. Специалисты проводят обход территорий, фиксируют повреждения и принимают заявления от жителей на получение помощи.

Коммунальные службы приступили к уборке территорий возле мест происшествий. Скрябин уточнил, что результате атаки пострадали четыре человека, среди них двое детей. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 6 сентября над Ростовской областью силами ПВО было уничтожено около трёх десятков беспилотников. Сообщалось, что в результате атаки в Ростове-на-Дону пострадал ребёнок, были повреждены два многоквартирных дома в Советском районе.