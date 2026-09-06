Около трёх десятков дронов уничтожили над Ростовской областью

Ростовская область минувшей ночью вновь подверглась массированной воздушной атаке. Силы противовоздушной обороны уничтожили около трёх десятков беспилотных летательных аппаратов над Ростовом-на-Дону, Батайском, а также Матвеево-Курганским, Мясниковским, Азовским, Миллеровским и Чертковским районами. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В нескольких муниципалитетах зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В Азовском районе пострадали четыре частных дома (выбиты стёкла, повреждены фасады), произошло возгорание сухой травы; в Батайске повреждён дом в садоводческом товариществе; в Мясниковском районе повреждена кровля дома в садоводческом товариществе.

На местах работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия атаки.

«Прямо сейчас отражение воздушной атаки продолжается. Работают силы ПВО», — подчеркнул глава региона.

Жителям области рекомендуется сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями властей и не приближаться к местам падения обломков.

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотников на Ростов-на-Дону пострадал ребёнок. Утром в Советском районе города были повреждены два многоквартирных дома, жителей эвакуировали. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, мальчика госпитализировали, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В одном из домов повреждены верхние этажи, в другом – крыша и остекление.