ПВО сбила 258 дронов и отразила массированную атаку на 15 регионов России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 258 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 5 сентября до 08:00 6 сентября. Воздушные цели были перехвачены над регионами России и акваториями Чёрного и Азовского морей.
Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями. Также воздушные цели были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом и морскими акваториями.
Так, этой ночью российские зенитчики отбили атаку 15 украинских БПЛА над Тульской областью. А обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Рязанской области.
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