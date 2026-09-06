Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 сентября, 05:47

ПВО сбила 258 дронов и отразила массированную атаку на 15 регионов России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 258 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 5 сентября до 08:00 6 сентября. Воздушные цели были перехвачены над регионами России и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями. Также воздушные цели были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом и морскими акваториями.

За день системы ПВО уничтожили шесть БПЛА над регионами России
За день системы ПВО уничтожили шесть БПЛА над регионами России

Так, этой ночью российские зенитчики отбили атаку 15 украинских БПЛА над Тульской областью. А обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Рязанской области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar