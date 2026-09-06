ПВО сбила 258 дронов и отразила массированную атаку на 15 регионов России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 258 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 5 сентября до 08:00 6 сентября. Воздушные цели были перехвачены над регионами России и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями. Также воздушные цели были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом и морскими акваториями.