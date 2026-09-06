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Регион
Опубликовано 6 сентября, 05:27

Российские зенитчики отбили атаку 15 украинских БПЛА над Тульской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры на земле не зафиксировано.

«15 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев в канале в «Максе».

Губернатор отметил, что специалисты продолжают контролировать оперативную обстановку в регионе.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Помимо прочего, уничтожено 763 беспилотника и семь управляемых авиабомб.

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Андрей Бражников
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