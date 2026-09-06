Российские зенитчики отбили атаку 15 украинских БПЛА над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры на земле не зафиксировано.

«15 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев в канале в «Максе».

Губернатор отметил, что специалисты продолжают контролировать оперативную обстановку в регионе.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Помимо прочего, уничтожено 763 беспилотника и семь управляемых авиабомб.