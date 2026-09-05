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Опубликовано 5 сентября, 09:14

За сутки системы ПВО сбили 763 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 763 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Были у зенитчиков и другие цели.

«Сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

С начала суток силы ПВО сбили уже 65 БПЛА, направлявшихся к Москве
С начала суток силы ПВО сбили уже 65 БПЛА, направлявшихся к Москве

Ранее Минобороны отчиталось о работе российской ПВО за световой день 4 сентября. Над регионами страны и Чёрным морем уничтожено 480 украинских беспилотников.

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Матвей Константинов
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