За сутки системы ПВО сбили 763 украинских БПЛА

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 763 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Были у зенитчиков и другие цели.

«Сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российской ПВО за световой день 4 сентября. Над регионами страны и Чёрным морем уничтожено 480 украинских беспилотников.