Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 17:28

С начала суток силы ПВО сбили уже 65 БПЛА, направлявшихся к Москве

Собянин сообщил об уничтожении ещё девяти БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

С начала суток российские зенитчики сбили уже 65 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об уничтожении ещё девяти БПЛА сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в «Максе».

Развожаев сообщил об уничтожении семи БПЛА над Севастополем
Развожаев сообщил об уничтожении семи БПЛА над Севастополем

Напомним, 4 сентября Сергей Собянин несколько раз заявлял о работе систем ПВО. В последний раз мэр Москвы сообщил об уничтожении сразу 19 БПЛА.

Больше новостей об авариях, несчастных случаях и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar