С начала суток силы ПВО сбили уже 65 БПЛА, направлявшихся к Москве
Собянин сообщил об уничтожении ещё девяти БПЛА, летевших на Москву
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С начала суток российские зенитчики сбили уже 65 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об уничтожении ещё девяти БПЛА сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в «Максе».
Напомним, 4 сентября Сергей Собянин несколько раз заявлял о работе систем ПВО. В последний раз мэр Москвы сообщил об уничтожении сразу 19 БПЛА.
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