С начала суток силы ПВО сбили уже 65 БПЛА, направлявшихся к Москве

С начала суток российские зенитчики сбили уже 65 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об уничтожении ещё девяти БПЛА сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в «Максе».

Напомним, 4 сентября Сергей Собянин несколько раз заявлял о работе систем ПВО. В последний раз мэр Москвы сообщил об уничтожении сразу 19 БПЛА.