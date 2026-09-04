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Опубликовано 4 сентября, 14:32

До 56 выросло число дронов, сбитых на подлёте к Москве за сутки

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Ещё 19 украинских беспилотников сбиты на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 4 сентября.

«19 БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника от 17:22.

Общее число беспилотников, сбитых с начала суток на подлёте к столице, выросло до 56.

Момент удара дрона по главному зданию СБУ в Киеве попал на видео
Момент удара дрона по главному зданию СБУ в Киеве попал на видео

Москва неоднократно подчёркивала, что удары беспилотников по мирным жителям и гражданским объектам являются откровенной провокацией. Подобные действия характерны для Киева, который пытается любой ценой сместить фокус внимания с провалов на передовой. В свою очередь, российские средства ПВО продолжают надёжно прикрывать воздушные рубежи страны, а войска в зоне спецоперации наносят высокоточные удары по командным пунктам ВСУ и производственным площадкам, где осуществляется сборка дронов.

Ранее сообщалось, что Россия впервые представит ЗАК-30 «Цитадель» на авиакосмическом салоне в Египте. Комплекс оснащён технологией программирования подрыва боеприпасов, что позволяет повысить эффективность поражения воздушных целей.ы

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