Ещё 19 украинских беспилотников сбиты на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 4 сентября.

«19 БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника от 17:22.

Общее число беспилотников, сбитых с начала суток на подлёте к столице, выросло до 56.

Москва неоднократно подчёркивала, что удары беспилотников по мирным жителям и гражданским объектам являются откровенной провокацией. Подобные действия характерны для Киева, который пытается любой ценой сместить фокус внимания с провалов на передовой. В свою очередь, российские средства ПВО продолжают надёжно прикрывать воздушные рубежи страны, а войска в зоне спецоперации наносят высокоточные удары по командным пунктам ВСУ и производственным площадкам, где осуществляется сборка дронов.

Ранее сообщалось, что Россия впервые представит ЗАК-30 «Цитадель» на авиакосмическом салоне в Египте. Комплекс оснащён технологией программирования подрыва боеприпасов, что позволяет повысить эффективность поражения воздушных целей.ы