«Цитадель» выходит в мир: Россия покажет новый комплекс ПВО на выставке в Египте

Россия впервые представит иностранной аудитории зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» на авиакосмическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

Новая система будет показана за пределами страны впервые. Комплекс оснащён технологией программирования подрыва боеприпасов, что позволяет повысить эффективность поражения воздушных целей.

«Впервые за рубежом презентуется зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» с системой программирования подрыва снарядов», — заявили в компании.

Помимо «Цитадели», на выставочной площадке продемонстрируют другие российские средства противовоздушной обороны — зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» и переносной ракетный комплекс «Верба».

В «Рособоронэкспорте» отметили, что эти системы относятся к современным средствам защиты объектов от беспилотников, ракет и других воздушных угроз. В качестве дополнительного элемента обнаружения целей будет представлена система контроля воздушного пространства.

Российские разработки будут показаны в рамках международного авиасалона в Эль-Аламейне, который пройдёт с 8 по 10 сентября 2026 года. РФ уже представила новый комплекс для противодействия дронам «Бизон».