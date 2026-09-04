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Опубликовано 4 сентября, 07:30

В России показали арктический вертолёт с рекордной дальностью полёта без дозаправки

«Ростех» представил арктический вертолёт Ми-38ПС с рекордной дальностью полёта

Ми-38ПС. Обложка © Ростех

Ми-38ПС. Обложка © Ростех

Российский арктический вертолёт Ми-38ПС впервые представили на международном салоне «Комплексная безопасность» в Казани. Машина получила рекордную для отечественных вертолётов дальность полёта. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Российский арктический вертолёт Ми-38ПС. Видео © Ростех

Новый вертолёт разработан для работы в условиях Севера и эксплуатации в районе Северного морского пути. Он предназначен для перевозки людей и грузов, а также проведения поисково-спасательных и санитарных операций.

При установке дополнительных топливных баков Ми-38ПС способен преодолевать более 1500 километров без дозаправки. В «Ростехе» отметили, что такой показатель стал максимальным среди российских вертолётов этого класса.

Машина может взять на борт до 40 человек или перевозить груз массой до пяти тонн. Использование современных навигационных комплексов и систем аварийного спасения позволяет выполнять задачи даже при сложной погоде и в районах с ограниченной инфраструктурой.

В госкорпорации подчеркнули, что техника расширит возможности спасательной авиации МЧС на Крайнем Севере. Благодаря увеличенной дальности экипажи смогут оперативнее реагировать на происшествия вдали от основных баз.

«Наши вертолёты много лет работают в интересах МЧС России и хорошо зарекомендовали себя в самых сложных условиях и ответственных операциях», — отметили в «Ростехе».

Там также добавили, что появление Ми-38ПС позволит увеличить радиус проведения спасательных мероприятий и повысить эффективность работы служб в арктических регионах.

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Владимир Озеров
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