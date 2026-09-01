На пределе возможностей: Российский Су-57 выдерживает один из самых жёстких режимов полёта

Двигатель российского истребителя Су-57 способен выдерживать нагрев до 2000 градусов Цельсия во время одного из самых напряжённых режимов полёта. Об этом сообщили в Ростехе.

Манёвры российского истребителя пятого поколения Су-57. Видео © Telegram /Ростех

Экстремальная нагрузка возникает, в частности, когда истребитель на высоте около 600 метров выходит на нулевую скорость, фактически зависая в воздухе. В этот момент двигатель изнутри раскаляется до предельных температур, однако отечественная силовая установка продолжает исправно работать благодаря высокой надёжности конструкции.

Возможности Су-57 демонстрировал лётчик-испытатель Сергей Богдан на авиасалоне Aero India, где выполнил комплекс сложнейших манёвров, включая элементы с выходом на нулевую скорость. В Ростехе подчеркнули, что подобные фигуры имеют не только показательное, но и практическое значение, поскольку высокая манёвренность позволяет самолёту уходить от ракетных атак.

Устойчивость двигателя к критическим режимам, как отметили в госкорпорации, даёт пилоту возможность использовать весь потенциал машины даже при предельных нагрузках. Именно сочетание манёвренности и надёжности силовой установки в Ростехе называют одним из ключевых преимуществ российского истребителя.

Су-57 относится к пятому поколению боевой авиации, отличается малой заметностью для радиолокационных систем и способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения. Российские военные ранее подчёркивали, что самолёт предназначен в том числе для завоевания превосходства в воздухе.

Ранее президент Владимир Путин назвал Су-57 лучшим самолётом на сегодняшний день и подтвердил готовность России сотрудничать с Индией по этому истребителю. Путин напомнил, что Москва в своё время предлагала Нью-Дели совместно разрабатывать истребитель пятого поколения. Индийская сторона тогда решила повременить и предложила России сделать это самостоятельно. В итоге самолёт был создан без участия партнёров. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва готова и поставлять Су-57, и развивать его совместно с Индией.