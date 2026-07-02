Охотник на невидимок: На Западе пытаются раскусить загадочную модификацию Су-57

Российский истребитель Су-57 сфотографировали с необычным вооружением, указывающим на адаптацию для перехвата беспилотников и крылатых ракет. Об этом сообщает портал The War Zone.

На снимках под крыльями самолёта видны две ракеты малой дальности класса «воздух-воздух» — предположительно Р-73 или Р-74. Под левой гондолой двигателя размещён загадочный контейнер целеуказания. Такая конфигурация необычна, поскольку обычно Су-57 несёт вооружение во внутренних отсеках.

Военные аналитики считают, что именно внешняя подвеска и дополнительное оборудование указывают на специализацию истребителя по борьбе с дронами. Мощные радары и оптико-электронные системы позволяют Су-57 эффективно обнаруживать малозаметные цели на больших расстояниях.

Журналисты отмечают, что использование высокотехнологичных истребителей для перехвата беспилотников — не редкость. Такую тактику уже применяют США, Израиль и Великобритания, задействуя свои F-35. Российская авиация перенимает этот опыт.

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