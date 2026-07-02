Советскую практику вернули: дизельные подлодки начали дальние походы в Тихом океане
Дизельные подлодки РФ начали дальние походы в Тихом океане
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Российские дизель-электрические подлодки начали выходить на боевое дежурство в удалённые районы Тихого океана. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники, такие походы не практиковались со времён СССР.
Первой к выполнению задач привлекли подлодку «Магадан» проекта 636.3. Она покинула пункт базирования в декабре 2025 года и действовала в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
Во время похода экипаж пополнял запасы на базах флота. Заключительный этап миссии включал боевое дежурство продолжительностью более 40 суток.
Подводники также отработали взаимодействие с экипажами атомных субмарин. Предполагается, что разные типы кораблей будут совместно выполнять задачи в дальней морской зоне.
Капитан первого ранга Игорь Курдин объяснил, что атомные лодки способны обследовать большие районы, а дизель-электрические отличаются низким уровнем шума. Совместная работа позволяет использовать преимущества обоих типов субмарин.
По словам эксперта, подобная тактика применялась советским флотом, в том числе в северной части Атлантики. Официального сообщения ВМФ о возобновлении этой практики в приведённом материале нет.
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