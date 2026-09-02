«Бизон» едет в Египет: «Ростех» рассказал, чем удивит мир российский истребитель дронов

Российский комплекс борьбы с беспилотниками «Бизон» впервые покажут за пределами страны. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации «Ростех».

Дебют системы за рубежом состоится на авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026. Мероприятие пройдёт в египетском Эль-Аламейне с 8 по 10 сентября, а само изделие представит холдинг «Высокоточные комплексы».

«Бизон» создан для перехвата небольших дронов, летящих на малой высоте. Комплекс сам находит и берёт на сопровождение цель, а решение открыть по ней огонь остаётся за оператором. Для поражения используются пулемёты ПКТ с патронами калибра 7,62 миллиметра.

По словам индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева, применять систему можно двумя способами. Она работает как отдельный рубеж защиты и одновременно вписывается в многослойную противовоздушную оборону объектов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о возможностях новых «Панцирей» по защите городов от массовых налётов дронов. По его оценке, один «Панцирь-СМД» при отражении массированной атаки способен уничтожить около 20 небольших беспилотников самолётного типа. Эксперт пояснил, что модернизированную систему прежде всего будут применять для объектовой ПВО — защиты населённых пунктов и другой стационарной инфраструктуры. Леонков уточнил, что эта платформа оснащена локатором, оптико-электронной системой наведения и порядка 25 малыми ракетами.