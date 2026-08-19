Один против двадцати: эксперт оценил новый «Панцирь-СМД» в бою с дронами

Один «Панцирь-СМД» при отражении массированной атаки способен, по оценке военного эксперта Алексея Леонкова, уничтожить около 20 небольших беспилотников самолётного типа. В беседе с Life.ru он объяснил, что модернизированную систему прежде всего будут использовать для объектовой ПВО — защиты населённых пунктов и другой стационарной инфраструктуры.

«„Панцирь-СМД“ — это платформа, на которую установлен локатор, оптико-электронная система наведения и порядка 25 малых ракет, которые могут сбить 20 беспилотников», — рассказал Леонков.

По словам эксперта, для борьбы с небольшими БПЛА используются компактные ракеты, которые неофициально называют «гвоздями». Более крупные боеприпасы предназначены для других воздушных целей. В приведённой Леонковым конфигурации он насчитал ещё семь таких ракет и оценил суммарную возможность комплекса в поражение до 27 целей разных типов за один боекомплект.

При этом количество ракет зависит от конкретной комплектации. Ростех сообщал, что пусковые установки новых «Панцирей» могут комплектоваться стандартными, гиперзвуковыми и ракетами ближнего перехвата, а максимальная загрузка достигает 48 боеприпасов. Для «Панциря-СМД-Е» ранее заявлялась возможность нести до 48 малогабаритных ракет либо до 12 стандартных, а также использовать смешанную загрузку.

Леонков подчеркнул, что реальное число сбитых целей будет зависеть не только от боекомплекта, но и от подготовки расчёта, расположения комплексов и тактики самого противника. Несколько «Панцирей», объединённых в систему объектовой ПВО, по его оценке, способны увеличить плотность огня при массированном налёте.

Основным предназначением «Панциря-СМД» эксперт назвал прикрытие стационарных объектов и населённых пунктов. Ростех также указывает, что комплекс создавался в том числе специально для отражения массированных атак беспилотников и защиты стационарных объектов.

Сегодня Life.ru сообщал, что ВС России получили новую партию комплексов «Панцирь-С» и стационарных «Панцирь-СМД». Перед передачей военным техника прошла испытания и приёмку, а часть новых комплексов уже задействована на боевом дежурстве.