Момент удара дрона по главному зданию СБУ в Киеве попал на видео
Обложка © «Украинская правда»
«Новое издание» опубликовало момент удара по главному зданию Службы безопасности Украины в Киеве. На кадрах виден мощный взрыв.
Момент удара БПЛА по зданию СБУ в Киеве. Видео © Новое издание
«Отметим, что около Золотых ворот, на улице Владимирской, находится главный офис СБУ», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что дрон ударил по главному зданию украинской спецслужбы в Киеве. По словам Владимира Зеленского, беспилотник целился в окно главы СБУ Александра Поклада.
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