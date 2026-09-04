Момент удара дрона по главному зданию СБУ в Киеве попал на видео

«Новое издание» опубликовало момент удара по главному зданию Службы безопасности Украины в Киеве. На кадрах виден мощный взрыв.

Момент удара БПЛА по зданию СБУ в Киеве. Видео © Новое издание

«Отметим, что около Золотых ворот, на улице Владимирской, находится главный офис СБУ», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что дрон ударил по главному зданию украинской спецслужбы в Киеве. По словам Владимира Зеленского, беспилотник целился в окно главы СБУ Александра Поклада.