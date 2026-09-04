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Опубликовано 4 сентября, 13:27

Момент удара дрона по главному зданию СБУ в Киеве попал на видео

Обложка © «Украинская правда»

Обложка © «Украинская правда»

«Новое издание» опубликовало момент удара по главному зданию Службы безопасности Украины в Киеве. На кадрах виден мощный взрыв.

Момент удара БПЛА по зданию СБУ в Киеве. Видео © Новое издание

«Отметим, что около Золотых ворот, на улице Владимирской, находится главный офис СБУ», — говорится в сообщении.

На видео сняли полыхающее здание СБУ в центре Киева после удара дрона
На видео сняли полыхающее здание СБУ в центре Киева после удара дрона

Напомним, ранее сообщалось, что дрон ударил по главному зданию украинской спецслужбы в Киеве. По словам Владимира Зеленского, беспилотник целился в окно главы СБУ Александра Поклада.

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Никита Никонов
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