На видео сняли полыхающее здание СБУ в центре Киева после удара дрона
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На видео сняли центральное здание Службы безопасности Украины на Владимирской улице в Киеве после попадания дрона. По словам Владимира Зеленского, беспилотник был направлен прямо в кабинет исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада.
Дрон ударил по главному зданию СБУ в Киеве. Видео © УНИАН
На месте уже работают экстренные службы. Есть пострадавшие. Число раненых и масштаб повреждений Зеленский не уточнил.
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