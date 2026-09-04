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Опубликовано 4 сентября, 13:26

На видео сняли полыхающее здание СБУ в центре Киева после удара дрона

Обложка © «Украинская правда»

Обложка © «Украинская правда»

На видео сняли центральное здание Службы безопасности Украины на Владимирской улице в Киеве после попадания дрона. По словам Владимира Зеленского, беспилотник был направлен прямо в кабинет исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада.

Дрон ударил по главному зданию СБУ в Киеве. Видео © УНИАН

На месте уже работают экстренные службы. Есть пострадавшие. Число раненых и масштаб повреждений Зеленский не уточнил.

Дрон целился в окно Поклада: Зеленский подтвердил удар по зданию СБУ в Киеве
Дрон целился в окно Поклада: Зеленский подтвердил удар по зданию СБУ в Киеве

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Андрей Бражников
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