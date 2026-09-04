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Опубликовано 4 сентября, 13:14

Дрон ударил по главному зданию СБУ в Киеве

Обложка © «Украинская правда»

Обложка © «Украинская правда»

Дрон ударил по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) на улице Владимирской в Киеве. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Дрон ударил по главному зданию СБУ в Киеве. Видео © УНИАН

На появившихся в Сети кадрах видно, как из здания идёт дым. Издание «Страна» уточняет, что на улице Владимирской, около памятника Золотые ворота, находится главное здание спецслужбы.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Никита Никонов
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