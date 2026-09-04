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Опубликовано 4 сентября, 13:18
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Дрон целился в окно Поклада: Зеленский подтвердил удар по зданию СБУ в Киеве

Зеленский подтвердил удар российского дрона по зданию СБУ в Киеве

Фото © «Украинская правда»

Фото © «Украинская правда»

Владимир Зеленский подтвердил попадание российского беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины на Владимирской улице в Киеве. По его словам, дрон был направлен прямо в кабинет исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада.

По его словам, на месте работают экстренные службы, а всем пострадавшим окажут необходимую помощь. Число раненых и масштаб повреждений он не уточнил.

Зеленский утверждает, что целью беспилотника был кабинет руководителя СБУ. «Украинская правда» со ссылкой на источники также сообщила, что беспилотник попал непосредственно в кабинет Поклада. Самого и.о. главы СБУ во время удара там не было.

Также Зеленский поручил Покладу подготовить «ответ».

«Дал задание Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ», — сказал он.

Александр Поклад занимает пост первого заместителя главы СБУ с января 2026 года, а с 17 июля временно исполняет обязанности руководителя украинской спецслужбы.

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