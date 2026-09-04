Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объекты по производству дальнобойных ракет на территории Украины будут рассматриваться как законные цели для российских Вооружённых сил. Так он оценил данные СМИ о том, что Германия совместно с Великобританией и Францией развернула работу по созданию дальнобойных систем в Незалежной.

«А что касается сообщений о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали, отслеживаем информацию, проверяем. И здесь в первую очередь любые подобные объекты станут законными целями для наших ВС», — сказал представитель Кремля.

Песков также предупредил, что дальнейшее наращивание военных возможностей Украины обернётся серьёзными последствиями прежде всего для самих украинцев.

А ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что политика Германии, направленная против России, обернётся для неё же крайне негативными экономическими последствиями. По его словам, Берлин уже понёс значительные потери из-за разрыва сотрудничества с Москвой.