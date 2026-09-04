Песков: Милитаризация Украины станет большой головной болью для самих украинцев

Дальнейшее наращивание военных возможностей Украины обернётся серьёзными последствиями прежде всего для самих украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы европейских стран по развитию дальнобойных вооружений.

«И подобные проявления милитаризации на Украине обернутся очередной большой головной болью для самих украинцев», — сказал представитель Кремля.

Пескова спросили о сообщении российского посольства в Германии, согласно которому Берлин вместе с Великобританией и Францией развернул работу над дальнобойными высокоточными ракетными и беспилотными системами. В дипмиссии утверждают, что бундесвер рассчитывает получить средства, способные поражать цели на расстоянии до 2 тыс. километров. Вопрос также касался того, может ли инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле использоваться как обоснование дальнейшей милитаризации.

Российское посольство в Берлине ранее предупредило, что при размещении дальнобойных систем, предназначенных для возможного применения против России, Москва будет учитывать их при обеспечении своей безопасности. В дипмиссии также заявили, что места размещения подобных вооружений могут рассматриваться российской стороной как военные цели. Параллельно Великобритания и Франция обсуждают развитие производства дальнобойных вооружений непосредственно на Украине.