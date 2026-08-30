Буданов* призвал Украину захватить мировой рынок оружия быстрее России

Украине следует как можно скорее возвращаться на мировые рынки вооружений, иначе освободившиеся ниши займёт Россия. С таким призывом выступил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* на форуме «Украина завтра».

По его оценке, за время конфликта Россия и Украина частично утратили прежние позиции в международной торговле оружием. Этим, утверждает Буданов*, воспользовались другие производители, прежде всего Китай, который активно осваивает в том числе африканский рынок.

Глава офиса Зеленского считает, что Киеву необходимо наращивать экспорт тех вооружений, которые предприятия способны выпускать сверх потребностей ВСУ. Такой подход, по его мнению, позволит Украине закрепиться в роли долгосрочного «экспортёра безопасности».

«Мы не единственные в этом мире, кто может это предложить. Если не предложим мы, предложит наш враг», — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что промедление может привести к усилению позиций России, которая также способна предлагать зарубежным покупателям вооружения и военные технологии.

Ранее Кирилл Буданов* назвал 1 октября «точкой невозврата» для решения проблемы с экспортом украинской сельхозпродукции. По его словам, Киев ведёт переговоры с несколькими странами, чтобы наладить вывоз.

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