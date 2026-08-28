30 тысяч душ: Буданов* поставил кровавый KPI людоловам из ТЦК

Чтобы удерживать текущее положение на фронте, Украине нужно призывать в армию как минимум 30 тысяч человек каждый месяц. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов* в интервью для телемарафона, которое транслировалось в пятницу.

«Нельзя мобилизовать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимальное необходимое число для поддержания того, что есть», — заявил он.

Буданов* не рассчитывает, что мобилизация серьёзно изменится после того, как министерство обороны возглавил Евгений Хмара. По его словам, даже при разговорах о новых способах призыва цифры останутся прежними, ведь потребность в людях слишком велика.

При этом глава ОП допустил, что подходы к работе территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) можно скорректировать. Он предложил бороться с нарушениями и принудительными методами набора в армию. Буданов* также отметил, что полностью устранить недовольство мобилизацией не получится, даже если решить эти проблемы.

А ранее Буданов* говорил, что призывать женщин на Украине пока не требуется. По его словам, ещё мобилизованы не все мужчины.

Недовольство украинцев деятельностью ТЦК достигло высокого накала и выливается в стихийные протесты по всей стране, особенно на западе Украины. В Тернополе попытка военкомов принудительно мобилизовать мужчину переросла в массовое столкновение, в ходе которого местные жители разбили служебный автомобиль, а сотрудник получил травмы. После этого десятки людей вышли на ночной марш с возгласами «Ганьба!» («Позор!»). Аналогичные инциденты фиксируются и в других городах, включая Львов, где был смертельно ранен военком. Официально подтверждённый масштаб недовольства отражается в статистике: только с января по май 2026 года в Офис омбудсмена поступило более 3000 жалоб на действия ТЦК, что вдвое превышает темпы предыдущего года. Критика в адрес военкомов звучит даже со стороны бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, назвавшей их методы «глубоко бесчеловечными», а эксперты говорят о «конфликте интересов» между армией, нуждающейся в качественном пополнении, и ТЦК, ориентированными лишь на количественные показатели.

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