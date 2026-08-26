В Тернополе жители избили сотрудника ТЦК и устроили шествие с криками «Позор!»

На западе Украины в Тернополе произошёл массовый конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). В результате потасовки один из военкомов был госпитализирован, а после отъезда силовиков горожане прошли колонной по улицам города.

По данным местных СМИ, инцидент начался, когда сотрудники ТЦК попытались силой задержать мужчину в одном из жилых домов. На крики быстро сбежались соседи и прохожие, после чего началась стихийная потасовка.

Массовая акция протеста против ТЦК в Тернополе. Видео © Telegram / Политика Страны

В областном ТЦК сообщили на своей странице в соцсети, что их сотрудник «получил телесные повреждения и на данный момент находится в медицинском учреждении». Также в пресс-службе утверждают, что неизвестные повредили служебный автомобиль и «завладели личными вещами» потерпевшего. Проверяется информация о применении в ходе стычки бит и ножей.

Для восстановления порядка на место прибыли полиция, подкрепление, спецназ и военная техника. Одного из сотрудников ТЦК пришлось эвакуировать из разбитой машины. Всё это время собравшиеся десятки местных жителей скандировали «Позор!».

После того как силовики покинули район, протест не закончился — возмущённые горожане организовали шествие и прошли колонной по улицам Тернополя. Сейчас правоохранители устанавливают характер травм, размер ущерба и круг лиц, причастных к нападению.