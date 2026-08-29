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Регион
29 августа, 12:19

Буданов* назвал 1 октября «точкой невозврата» для экспорта Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* назвал 1 октября условной «точкой невозврата» для проблемы с вывозом украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом он заявил на международном форуме «Украина завтра».

«Мы работаем над поиском решения. Ведём переговоры с несколькими странами, чтобы достичь соглашения между всеми участниками, чтобы обеспечить вывоз. У нас есть время до 1 октября. Это такая точка невозврата», — сказал Буданов*.

По его словам, одна из ключевых проблем украинской экономики заключается в сильной зависимости аграрного сектора от экспорта при недостаточной собственной переработке продукции. Без восстановления устойчивой логистики это создаёт риски для производителей и нового урожая

Кулеба заявил, что Украина столкнулась с трудностями в экспорте сельхозпродукции
Кулеба заявил, что Украина столкнулась с трудностями в экспорте сельхозпродукции

Ранее Life.ru писал, что очередь из десятков судов у Дуная показала предел возможностей альтернативной украинской логистики. С 1 по 21 августа Украина экспортировала лишь 539 тыс. тонн зерна против 1,73 млн тонн за тот же период прошлого года. Дунайские порты не могут полноценно заменить глубоководные гавани Большой Одессы, из-за чего вывоз продукции всё сильнее упирается в ограниченную пропускную способность маршрутов.

Больше новостей об умирающей экономике Украины и международной торговле — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Александра Мышляева
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